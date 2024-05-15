США планують відправити Україні ще одну батарею Patriot, – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб відправити в Україну додаткову батарею ППО Patriot,

Видання із посиланням на свої джерела зазначає, що США мають намір відправити одну батарею разом із радарами.

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Ба більше, інші європейські союзники України опрацьовують плани щодо відправки Києву додаткових систем ППО зі своїх запасів.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван публічно заявив, що США підштовхують союзників до відправлення ППО Patriot в Україну як "першочергового питання".

Крім Patriot ми шукаємо й інші системи, адже є союзники, у яких є можливості, якими вони могли б поділитися, і способи, якими Сполучені Штати могли б допомогти їм із їхніми потребами в протиповітряній обороні як доповнення,

– сказав Салліван.

Гроші на нову систему Patriot, ймовірно, будуть виділені з пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів, яку нещодавно схвалив Конгрес і підписав Байден.

Україні потрібні системи ППО

Зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом для Білого дому відтоді, як Конгрес ухвалив пакет заходів з національної безпеки.

Президент Володимир Зеленський заявив держсекретареві Ентоні Блінкену, який перебуває з візитом у Києві, що Україні потрібні 2 системи Patriot тільки для Харкова, де росіяни розпочали наступ.