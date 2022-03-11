США накладуть санкції на друга Путіна Ковальчука і деяких депутатів Думи

Сполучені Штати накладуть санкції на друга лідера держави-агресорки Юрія Ковальчука. Крім того, під обмеження потраплять депутати держдуми, які голосували за визнання бойовиків на Донбасі.

Росія продовжує вести війну проти України. Водночас міжнародна спільнота вводить все нові санкції як проти самої держави-агресорки, так і проти оточення її лідера.

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США накладуть санкції на Ковальчука і деяких депутатів Думи

Повномасштабні санкції також будуть накладені на Юрія Ковальчука (друга Володимира Путіна – 24 канал), керівників банків, які перебувають під санкціями,

– зазначили в Білому домі.

Крім того, під обмеження потраплять і депутати держдуми, які виступали за закони про визнання псевдореспублік окупованих частин Донецької та Луганської областей.

До слова, у Сполучених Штатах також заборонили американцям інвестувати у будь-який сектор російської економіки.

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