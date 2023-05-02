Штат США накрила потужна пилова буря: сталася масштабна ДТП, є жертви
Джерело:Reuters
1 травня штат Іллінойс у США накрила пилова буря. Внаслідок цього сталося багато ДТП, де загинули люди.
Видимість на дорогах дуже погана – майже нульова. Через це сталися аварії за участю великої кількості машин.
До речі Росію накрили пилові бурі, штормовий вітер та пожежі: страшні відео
Що наробила пилова буря в Іллінойсі
Приблизно від 40 до 60 легкових автомобілів та 30 комерційних автомобілів, зокрема тягачі з причепами, потрапили в аварії. ДТП сталися на міжштатній автомагістралі 55 у південному Іллінойсі.
Через зіткнення двох великовантажних авто сталося займання.
У США пилова буря призвела до ДТП / Скриншот з відео
Унаслідок декількох ДТП загинуло 6 осіб. Ще 20 людей отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. До лікарень госпіталізували близько 30 осіб віком від 2 до 80 років.
Правоохоронці кажуть, що причиною пилової бурі є сильний вітер, який підняв з полів пилюку, і це призвело до нульової видимості на дорогах неподалік від міста Фармерсвіл. Через це 27-кілометрова ділянка шосе була перекрита в обох напрямках на кілька годин.
Аварії через пилову бурю: дивіться відео
Потужні бурі у Китаї
Нещодавно потужні піщані бурі прокотилися в Пекіні та північному Китаї. Через це видимість була знижена до менш ніж 10 метрів.
Згідно з даними Пекінського центру моніторингу екологічного середовища, через щільні піщані хмари та пил в столиці Китаю індекс якості повітря PM10 перевищив графіки моніторингу. Концентрація частинок різко зросла зі швидкістю 500 мікрограмів на кубічний метр до 1 667 мікрограмів на кубічний метр.
До речі, у Пекінському центрі моніторингу піщану бурю назвали "найсильнішою піщаною бурею 2023 року".