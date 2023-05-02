Штат США накрила потужна пилова буря: сталася масштабна ДТП, є жертви

1 травня штат Іллінойс у США накрила пилова буря. Внаслідок цього сталося багато ДТП, де загинули люди.

Видимість на дорогах дуже погана – майже нульова. Через це сталися аварії за участю великої кількості машин.

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Що наробила пилова буря в Іллінойсі

Приблизно від 40 до 60 легкових автомобілів та 30 комерційних автомобілів, зокрема тягачі з причепами, потрапили в аварії. ДТП сталися на міжштатній автомагістралі 55 у південному Іллінойсі.

Через зіткнення двох великовантажних авто сталося займання.



У США пилова буря призвела до ДТП / Скриншот з відео

Унаслідок декількох ДТП загинуло 6 осіб. Ще 20 людей отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. До лікарень госпіталізували близько 30 осіб віком від 2 до 80 років.

Правоохоронці кажуть, що причиною пилової бурі є сильний вітер, який підняв з полів пилюку, і це призвело до нульової видимості на дорогах неподалік від міста Фармерсвіл. Через це 27-кілометрова ділянка шосе була перекрита в обох напрямках на кілька годин.

Аварії через пилову бурю: дивіться відео

Потужні бурі у Китаї

Нещодавно потужні піщані бурі прокотилися в Пекіні та північному Китаї. Через це видимість була знижена до менш ніж 10 метрів.

Згідно з даними Пекінського центру моніторингу екологічного середовища, через щільні піщані хмари та пил в столиці Китаю індекс якості повітря PM10 перевищив графіки моніторингу. Концентрація частинок різко зросла зі швидкістю 500 мікрограмів на кубічний метр до 1 667 мікрограмів на кубічний метр.

До речі, у Пекінському центрі моніторингу піщану бурю назвали "найсильнішою піщаною бурею 2023 року".