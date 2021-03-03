США назвали Китай єдиним сильним конкурентом: Росія загрози не несе

У США не вважають Росію достойним і потужним суперником на міжнародній арені. Єдина країна, яка кидає виклики США з обґрунтованою силою, – це Китай.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 3 березня вперше після вступу на посаду висловився щодо стратегій майбутнього розвитку країни. Він зазначив: єдиний сильний суперник на міжнародній арені – Китай.

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Китай vs Америка

Головною загрозою на міжнародній політичній арені Блінкен назвав комуністичний Китай. Він зазначив: КНР відкрито і серйозно кидає виклики Америці.

Китай – єдина країна з економічною, дипломатичною, військовою та технологічною потужністю, яка серйозно кидає виклик стабільній і відкритій міжнародній системі,

– сказав Блінкен.

Про Росію у виступі Блінкена зайшлося в контексті того, що США має підкреслювати свою демократію перед світом. Інакше це діятиме на руку Росії і Китаю. Вони, зазначив Блінкен, користуються кожною можливістю, щоб посіяти сумнів у силі демократії.

З виступу держсекретаря стало відомо: питання національної безпеки у Вашингтоні зміщується, зосереджуючись на таких загрозах, як тероризм, і конкуренція з Китаєм.

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