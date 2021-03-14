Мін'юст США назвав розслідування штурму Капітолію найскладнішим в історії

Міністерство юстиції США поскаржилося, що розслідування штурму Капітолію, є, ймовірно, найскладнішим в історії. У відомстві зауважили, що кількість людей, яким оголосять обвинувачення може досягти 400 осіб.

Така оцінка міститься у судовому поданні Мін'юсту США. У відомстві додали, що планують оголосити обвинувачення ще понад 100 особам.

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Мін'юст США також додав, що під час розслідування отримали та виконали понад 900 ордерів на обшук.

Розслідування та кримінальне переслідування штурму Капітолія, ймовірно, буде одним із найбільших в історії США – і за кількістю підсудних, і за обсягом та характером доказів,

– мовиться у повідомленні.

Раніше у ФБР заявили, що вважають заворушення У Вашингтоні внутрішнім тероризмом. Однак, за словами силовиків, це не було одиничною подією.

Заворушення у Вашингтоні: головне

Прихильники Трампа 6 січня 2021 року увірвались до Капітолія, де у той момент засідав Конгрес. Протестувальники хотіли запобігти офіційному оголошенню Конгресом перемоги на президентських виборах Джо Байдена.

Біля приміщення Палати представників відбулося збройне протистояння правоохоронців та протестувальників. У результаті сутичок загинуло кілька людей.

7 січня на спільній сесії Конгресу все ж змогли оголосити переможця президентських виборів. Новим главою держави став Джозеф Байден.



Заворушення у США / Інфографіка 24 каналу