Поступитися доведеться як Росії, так і Україні, – майбутній держсекретар США про війну

Американський сенатор Марко Рубіо, якого обраний президент Дональд Трамп оголосив на номінацію на пост державного секретаря США, заявив, що для закінчення війни в Україні на поступки доведеться піти як Києву, так і Москві.

Відповідну заяву американський посадовець зробив у середу, 15 січня, під час слухань у Сенаті США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейську правду.

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Що заявив Марко Рубіо щодо війни

Коментуючи питання щодо потенційного закінчення війни в Україні, американський сенатор визнав, що це буде важко. Водночас він висловив переконання, що Україна не зможе відтіснити Росію повністю, а ворожі війська своєю чергою не захоплять всю територію нашої держави.

Важливо залишатись реалістами: будуть необхідні поступки – і з боку Росії, і з боку українців… Важливо, щоб з обох сторін був деякий баланс,

– заявив він.

За його словами, українці борються занадто сильно, а країна – занадто велика, тому росіянам не вдасться захопити її повністю. На думку посадовця, в України закінчуються "не гроші, а українці".

"Але також нереалістично вірити у те, що якимось чином країна розміром з Україну… зможе відкинути цих людей туди, де вони перебували напередодні вторгнення", – сказав Рубіо.

Він визнає, що обидві сторони мають важелі впливу, які вони могли б використати для посилення своїх позицій на можливих майбутніх мирних переговорах. Водночас Рубіо припускає, що Путін може "нав'язати нейтралітет" Україні, оскільки Кремль може відновити сили й повернутись за 4 – 5 років.

Крім вищезгаданого, Марко Рубіо розкритикував чинну адміністрацію США за її ставлення до війни в Україні, оскільки вважає, що у Джо Байдена не було чіткої стратегії з цього приводу, тому він запевнив, що наступна адміністрація прагнутиме до "сміливої дипломатії".

Говорячи про поступки, нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна твердо наполягає на членстві в НАТО, яке закріплено в Конституції, попри можливі альтернативні пропозиції на переговорах. На його думку, НАТО є єдиною надійною гарантією безпеки.