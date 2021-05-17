США не будуть домовлятися з Росією за спиною в України, – Піонтковський

Джозеф Байден заявив, що хотів би особисто зустрітися з Володимиром Путіним. Але, попри проведення такої зустрічі, Сполучені Штати твердо дотримуються лінії спротиву російській агресії.

До того ж держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Білий Дім буде розмовляти з Кремлем з позиції сили. Про це в ефірі програми "Між іншим" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Сполучені Штати не будуть домовлятись за спиною України з Кремлем. Це означало б масштабні геополітичні, геопсихологічні втрати для них по цілому світу", – пояснив він.

За його словами, Україна й США домовились, що обидві сторони будуть тісно координувати між собою підготовку до саміту Байден – Путін. Тобто американський президент поїде не як великий поліцейський, який виступатиме посередником між Україною й Росією. А як лідер Заходу і вільного світу, частиною якого є Україна.

Байден під час зустрічі говоритиме з людиною, яка є агресором, яка посягнула на цінності та кордони цього західного світу. Ось такий сьогодні настрій у Вашингтоні, наскільки я можу оцінювати з особистих контактів та спостерігаючи за діяльність політичної сцени,

– відзначив Андрій Піонтковський.

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Російський публіцист зауважив, в американському політикумі є протилежна лінія. Наприклад, Барак Обама сказав важливу фразу в інтерв'ю, вже наприкінці свого президентства: "Росіянам хочеться зґвалтувати Україну набагато більше, ніж нам її захистити".

"На жаль, ця лінія присутня. У США був опублікований лист з підписами 150 експертів, у яких приблизно такі ж ідеї. Мовляв, Росія їм треба для союзу проти Китаю, а "дрібницями можна поступитися Путіну", – підкреслив він.

Втім додав, Джо Байден, держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін дотримуються лінії спротиву путінській агресії.

Піонтковський про можливу зустріч Байдена з Путіним: відео