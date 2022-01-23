США не будуть вводити зараз санкції проти Росії, – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон поки що не вводитиме санкцій проти Росії. Причиною глава Держдепу назвав можливу втрату "ефекту стримування".

За словами Блінкена, введення санкцій зараз підірве здатність Зоходу стримувати агресію Росії проти України. Тому Вашингтон відкидає ідею ввести обмеження проти Кремля зараз.

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США намагаються показати Росії серйозність наслідків

Ентоні Блінкен заявив, що США та Євросоюз зараз працюють над тим, щоб показаьти Росії масштаби наслідків, які її чекають у випадку агресії проти України. Зараз можливість введення серйозних санкцій є засобом стримування Кремля від агресивних кроків.

Коли справа стосується санкцій, мета цих санкцій – стримувати російську агресію. І тому, якщо вони спрацьовують зараз, ви втрачаєте ефект стримування,

– заявив Блінкен.

За словами Блінкена, загроза введення санкцій може переконати очільника Кремля відмовитися від агресії та продовжити переговори.

Нові санкції проти Росії: головне

На фоні загрози вторгнення Росії до України Захід активно працює над новими санкціями проти Кремля. Однак Президент України Володимир Зеленський закликав не чекати вторгнення і вже зараз ввести санкції.

Водночас за даними ЗМІ, у ЄС готові якнайшвидше ввести санкції, якщо Росія знову нападе на Україну.

Серед можливих обмежень – відключення від банківської системи SWIFT. Однак до такого рішення в Німеччині ставляться скептично.

Крім того, США ведуть переговори з Катаром щодо газопостачання до Європи через загрозу агресії Кремля.

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