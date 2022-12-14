У Байдена не розраховують, що війна в Україні завершиться до кінця зими
Джерело:твітер Джо Гаррісона
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже понад 9 місяців. До нашої перемоги ще зовсім трохи. Політичні лідери висловлюють різні прогнози. Висловилися й у Білому домі.
США не чекають завершення війни в Україні до кінця року
Так, адміністрація президента США Джо Байдена не розраховує, що війна в Україні завершиться до кінця року, або до кінця зими. Про це повідомив репортер USA Today Джо Гаррісон, який цитує офіційного представника Білого дому Джона Кірбі.
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Ми не очікуємо, що бойові дії припиняться в найближчі зимові місяці. І тим більше немає жодних свідчень та очікувань того, що до кінця року настане кінець війни,
– зазначив він.
Як заявив Кірбі, американська сторона хотіла б, щоб війна закінчилася, якщо не сьогодні, то до кінця року. Але з урахуванням ситуації на землі це вкрай малоймовірно.
На його думку, попри зимові холоди, бойові дії навряд чи припиняться найближчими місяцями.
Інші прогнози стосовно війни в Україні
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