США не можуть дозволити собі перемогу Путіна у війні, – Піонтковський

Джо Байден заявив, що Україні не постачатимуть ракетні системи, які здатні завдати ударів по Росії. Однак навіть попри таке рішення, американська сторона не може дозволити, аби Володимир Путін переміг у війні проти України.

Про це 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський. Відповідне рішення США він назвав політичною помилкою.

До теми США не постачатимуть Україні ракетні системи, здатні завдавати ударів по Росії, – Байден

"Втім, це не змінює основного змісту: Америка, на відміну від Німеччини та Франції, не може собі дозволити перемогу Путіна", – наголосив публіцист.

За словами Піонтковського, у протилежному випадку це означатиме відхід США та цивілізованого світу на другий план та панування китайського режиму.

Він (Китай – 24 канал) дуже швидко приєднає до себе маленьку, але горду провінцію Московію,

– додав публіцист.

Що відомо про заяву Байдена

За даними іноземних ЗМІ, Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не планують надавати Україні ракетні комплекси, здатні вражати цілі на території Росії.

До цього Міністерство оборони США заявило, що "знає та усвідомлює" запит України на реактивні системи залпового вогню, але відповідне рішення ще не ухвалене.

Варто зауважити, що США активно допомагають Україні боротися з російськими окупантами. Країна стала дуже потужним партнером, за сприяння якої Збройні Сили отримали багато сучасної зброї.

Допомога Україні від США на тлі війни: інші новини

Президент США Джозеф Байден підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів Україні. Ці гроші будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку нашої держави.

У Пентагоні у травні показали нову партію зброї, яку США відправляють в Україну. Зокрема, мовиться про гаубиці M777.

На благодійному аукціоні продавали іменну ручку президента США Джо Байдена за 600 тисяч гривень. Гроші витратять на закупівлю пікапів для новоствореного 47 батальйону Збройних Сил України під командуванням Івана Шаламаги та Валерія Маркуса.

Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз для України. Завдяки цьому США зможуть постачати нашій країні озброєння та іншу допомогу за спрощеною процедурою.

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