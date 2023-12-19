Тривожні сигнали зі США: як на зволікання Штатів реагує Євросоюз

Конгрес США все ще не ухвалив фінансування України на наступний рік. Такі зволікання підіграють Владіміру Путіну, який сподівався на таку ж реакцію Європи. Однак ЄС у своїх діях був рішучим.

ЄС протистояв Віктору Орбану, який усіляко протестував через початок переговорів про вступ України до ЄС. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що Європа є твердою у своїх рішеннях.

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Якою є реакція Європи на зволікання США

У Сполучених Штатах досі не затвердили фінансування для України. Можливо, це лише справа часу, однак, безумовно, таке затягування є сигналом для всього світу. На нього і відреагували в Європі.

Яка реакція була в Європи? На "ура" ухвалили рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. А ось Орбану дали хіба можливість продовжити свою виставу, дали можливість вийти випити кави, дати інтерв'ю, що в угорців ще буде тисяча способів придушити України,

– зазначив Андрій Піонтковський.

Хоч більшість політичного класу та Конгресу виступають за підтримку України, але, на жаль, прийняти рішення таки не вдалося. При цьому доволі різку позицію зайняв Джо Байден, Ллойд Остін та Джон Кірбі.

Високопосадовці почали наголошувати на тому, що якщо Конгрес не виділить Україні гроші та Росії вдасться перемогти, то Владімір Путін піде з війною на країни НАТО. Тоді ж, за словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Кірбі, американцями доведеться платити не грошима, а кров'ю.

"І Путін, і його агенти в Америці саме на це й розраховували: що Європа, побачивши, як Захід сумнівається, теж підіжме хвоста. Але реакція була зворотною. Європейці побачили реальність картини походу Путіна в Європу і жахнулися", – наголосив публіцист.

Зауважимо, що Євросоюз поки не проголосував за виділення Україні фінансової допомоги розміром 50 мільярдів євро через опозицію Угорщини. Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що це може відбутися під час саміту ЄС 1 лютого 2024 року.

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