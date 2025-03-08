Ми не "осліпли", – військовий пояснив, як зупинка передачі розвідданих зі США вплине на фронт

США призупинили передачу військової розвідувальної інформації Україні. Це певною мірою ускладнило деякі процеси. Однак це не означає, що наща держава взагалі не отримує розвіддані, чи що це серйозно вплине на перебіг бойових дій.

Розвідувальні дані завжди отримуються багатьма шляхами, з різних джерел. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Як це вплине на лінію фронту

Іван Тимочко зазначив, що з допомогою США чи без неї Україна має свою агентурну мережу, використовує інформацію від інших партнерів. Також є можливість використовувати орендовані супутники, купувати знімки, за це доводиться платити гроші.

В України є своя мережа кіберрозвідки. Неодноразово були зливи від наших кіберсил, отримувалась інформація документообігу міністерства оборони Росії, різних структур і так далі.

Паралельно ми отримуємо інформацію ще з низки інших джерел чи в інший спосіб. Тут питання у тому, що інформацію завжди потрібно фільтрувати, очищати. Бо ворог прекрасно це розуміє, намагається закидати нам неправдиву інформацію, у такий спосіб підставляти нам пастки і багато інших моментів,

– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Завдяки американцям Україні дійсно вдавалося швидко фільтрувати і визначати якість інформації, її правдивість у дуже стислі терміни. Однак обробка інформації завжди відбувалася багатьма шляхами.

Наприклад, нафтопереробні заводи статичні, Сили оборони України знають їхнє розташування. Однак окупанти також розуміють, що українські військові мають їхні координати. Тому ворог намагається там вибудовувати систему протиповітряної оборони і так далі.

Це питання швидкого виявлення їхніх систем ППО на момент потенційного удару. Куди вони їх виставляють, куди переміщають, як відбувається підвіс боєкомплекту, де у них в повітряному просторі є сліпі зони. Важливо отримувати інформацію з місця ураження. Це вже стало набагато складніше. Але ми не осліпли у інфопросторі цих розвідувальних даних,

– підкреслив Тимочко.

Зокрема, Канада, Франція, Велика Британія офіційно заявили, що надають Україні розвіддані. Є країни, які роблять це, але не говорять публічно. Інформація передається у межах багатьох розвідок, зокрема, американської, через треті країни. Завжди є обхідні шляхи для того, щоб передати дані для нашої держави.

Складно спрогнозувати, де щодо розвідувальних даних стане складніше. Наразі моніторингові центри відстежують запуски російських ракет, зліт авіації, переміщення ракет у повітряному просторі, як мінімум, Росії та України. Все одно системи сповіщення зараз працюють і попереджають, наприклад, що був зліт МіГ-31. Зараз усе це легше визначати, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

"З іншого боку, десь складніше відстежувати противника, їхні оперативні склади, які вони формують біля лінії фронту, де вони намагаються ховати, їхні командні центри групи військ чи якихось серйозних штабів, де вони ховаються, переміщуються. Але це не означає, що розвіддані нам припинили надавати, чи що це серйозно вплине на поле бою", – додав голова Ради резервістів.