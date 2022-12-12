Білий дім не заохочує Україну до операцій усередині Росії
Джерело:ABC
В адміністрації Джо Байдена заяви, що не підтримують завдання ударів по об'єктах у тилу Росії. Там наголосили, що військова допомога, яку надають Україні, призначена тільки для звільнення територій.
Про це заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США в Білому домі, в одному з останніх інтерв'ю.
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Вашингтон переймається відвоюванням земель
За його словами, США не заохочують ескалацію військового конфлікту в Україні, оскільки це не приносить користі ні українському народу, ні інтересам Вашингтона.
Заява політика прозвучала в контексті серії ударів, які були нещодавно завдані по російським аеродромам "Енгельс" і "Дягілєво". Джон Кірбі наголосив, що Білий дім не заохочує і не підтримує подібні операції українських військових на території Росії.
Ми не заохочуємо українську операцію всередині Росії. Ми намагаємося впевнитися, що вони захищають власну територію в межах своєї країни. Від самого початку ми розуміли ризики ескалації. Адже це не добре як для українців, так і для інших країн і самих росіян,
– сказав він.
Збільшення військової допомоги
Представник Білого дому зазначив, що на тлі недавніх заяв Владіміра Путіна, де той заявив про "рішучість продовжувати війну проти України", Вашингтон оголосив про збільшення обсягів військової допомоги Україні для захисту своїх територій.
"В п'ятницю ми оголосили про збільшення допомоги в галузі безпеки українським збройним силам, щоб вони продовжували відвойовувати свої території", – наголосив Кірбі.
Вибухи в Росії: головні новини
- Попередні вибухи на території Росії лунали зранку 5 грудня. Зокрема, вибухи прогриміли на аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі та авіабазі Дягілєво на околиці Рязані.
- Після "бавовни" Росія раптом вирішила скоротити кількість літаків на аеродромі в Енгельсі. У Кремлі традиційно заявили, мовляв, суттєвих наслідків для авіації під час вибухів не було.
- Росія очікувано звинуватила Україну в атаці безпілотниками. Та слід звернути увагу, що Енгельс розташований аж за 600 кілометрів від України. Цей факт може свідчити, що Росія бреше або ж її ППО діряве. Вибухи в Росії лунали перед масованою атакою проти України.