У США не виключають нових санкцій проти Росії

Держдеп США не виключив можливість нових санкції проти Росії. Це станеться у разі повторного порушення прав людини у країні, а також і через інші зловмисні дії.
Джерело:Укрінформ
Якщо запровадження санкцій відповідатиме інтересам США, Штати їх неодмінно застосують. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
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У Прайса також запитали, чи планує Вашингтон вводити санкції проти фігурантів зі списку, який США надав фонд російського опозиціонера Олексія Навального.
Речник таку ймовірність не виключив. Він зауважив, якщо США таки вирішить їх застосувати, то оприлюднить потенційні кроки.
Що відомо про санкції США проти Росії
- США 2 березня запровадили санкції проти російських посадовців через отруєння та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.
- Під обмеження потрапили перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко, начальник управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярін, директор ФСБ Олександр Бортніков та інші.
- Також санкції наклали на 14 організацій, причетних до виробництва хімічної зброї.
- До речі, перед тим санкції проти посадовців Росії застосував Євросоюз. Вони стосувались ув'язнення Навального та насилля проти протестувальників.