"У США немає життєво важливого інтересу в Україні": Кулеба вразив заявою

Колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба висловив нетривіальну думку щодо США. Він упевнений, що багато років українці жили в омані, мовляв, Америка нас врятує, раптом що. Але це не так.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Дмитра Кулеби.

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Що сказав Кулеба про США

Дмитро Кулеба іронічно сказав, що ті, хто критикував Байдена і радів приходу Трампа, вже можуть посипати голову попелом. Бо якби не Байден, Україні було би непереливки. Хоча до попередньої адміністрації США теж є питання, зокрема, до надання військової допомоги.

Байден мав до України особисті симпатії, адже він бачив, що Обама ніяк не посилив Україну у 2014 році. Він займався українським напрямком як віцепрезидент, тож почував свою відповідальність перед Києвом.

В Америки немає важливо життєвого інтересу в Україні. І ніколи не було. Ми 30 років прожили у сподіванні, що там є хтось, для кого ми маємо значення, і, коли нас зовсім прикрутить, нас врятують. А ми для них не маємо такого значення,

– висловився Кулеба.

Зараз Америка стає більш закритою, ніж за Байдена. Наприклад, США після 6 тижнів аналізу офіційно закривають 83% програм USAID.