США не знімуть санкції проти Ірану: що буде з ядерною угодою

Президент США Джо Байден не зніматиме санкції проти Ірану, які ввів його попередник Дональд Трамп. Це повинно підштовхнути Іран до переговорів про Спільний всеосяжний план дій щодо ядерної програми Тегерана.
Джерело:CBS
Щоб обговорювати питання санкцій, Ірану спочатку потрібно припинити збагачення урану. Про це заявив сам Байден.
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Тому американський президент чітко сказав, що санкції залишать.
Зауважимо, раніше Іран заявив, що відмовляється від основного зобов'язання угоди щодо обсягів збагаченого урану. Країна почала збагачення урану до 20%, це перевищує допустиму угодою норму у 5 разів.
Ядерна угода між США та Іраном: що відомо
- США та Іран підписали ядерну угоду у 2015 році.
- У травні 2018 року Трамп відмовився від угоди та відновив санкції проти Ірану.
- Експрезидент звинуватив Тегеран у недотриманні домовленостей. Щоправда, європейські лідери не погодились з ним.
- Байден раніше говорив, що має намір відновити ядерну угоду з Іраном, якщо Тегеран буде суворо дотримуватись усіх вимог.
- Президент Ірану Хасан Рухані закликав США повернутись до ядерної угоди.
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