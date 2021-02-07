США не знімуть санкції проти Ірану: що буде з ядерною угодою

Президент США Джо Байден не зніматиме санкції проти Ірану, які ввів його попередник Дональд Трамп. Це повинно підштовхнути Іран до переговорів про Спільний всеосяжний план дій щодо ядерної програми Тегерана.

Щоб обговорювати питання санкцій, Ірану спочатку потрібно припинити збагачення урану. Про це заявив сам Байден.

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