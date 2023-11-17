США готові зробити це, – у Пентагоні розповіли, як допоможуть Україні з літаками F-16

Нідерланди, Данія і Норвегія оголосили про намір передати Україні літаки F-16 зі свого парку. Хоча F-16 – це американські винищувачів, однак США вирішили взяли на себе не менш важливу роль в авіаційній коаліції.

Міноборони США прагне забезпечити наявність запчастин для підтримки F-16, що отримає Україна. Про це заявив заступник міністра оборони США із питань закупівель Вільям Лаплант.

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США обіцяють забезпечити запчастини для F-16

Пентагон вже бере участь у підготовці українських пілотів на літаках F-16. Для того, щоб українці успішно експлуатували ці F-16, українські льотчики проходять навчання у США та Європі як з льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування.

У США запевняють, що після того, як Україна отримає F-16, підтримка не припиниться. У Пентагоні наголошують, що будуть потрібні запчастини для забезпечення життєдіяльності літаків та продовження польотів.

США готові зробити це, заявив Лаплант, наголосивши на важливості доступності запчастин для обслуговування винищувачі.

За словами Лапланта, літаки F-16, потребують запчастин в потрібній кількості.

Саме цим ми зараз і займаємося... щоб переконатися, що це станеться. У них буде достатньо запчастин, коли вони прибудуть на місце. Ми хочемо, щоб ... це було стійко. А про це часто забувають,

– додав він.

За його словами, без запчастин літаки F-16 в Україні можуть бути зняті з озброєння вже через кілька місяців.

"Ми не дозволимо цьому статися", – сказав Лаплант. "І якщо інші країни надають свої літаки, то ми повинні бути впевнені, що якщо вони не нададуть запчастини, то ми знайдемо їх і надамо".

Україна отримає літаки F-16: коротко