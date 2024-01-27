Моторошне падіння 46-метрової дзвіниці у США потрапило на відео: всередині церкви була жінка
Джерело:USA Today
У США обвалилася церковна дзвіниця заввишки 46 метри. Вона була збудована у XIX столітті.
Інцидент стався 25 січня у місті Нью-Лондон, штат Коннектикут. Там впала дзвіниця Першої конгрегаціоналістської церкви.
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Місто втратило пам'ятку
Цю церкву побудували 1850 році. Вона була однією з головних пам'яток Нью-Лондона.
У четвер там раптово обвалився шпиль. За словами місцевої влади, проблем із цією будівлею не було.
Момент падіння церковної дзвіниці: відео Sky News
Всередині задньої частини церкви була жінка. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, тому що вона дивом вціліла.
Церковні руїни вирішили повністю прибрати: відео WFSB
Внаслідок падіння 46-метрової церковної дзвіниці була зруйнована більша частина церкви. Все, що залишилося від визначної будівлі, місцева влада вирішила знести. Причини обвалу наразі з'ясовуються.
Схожий випадок був у Мексиці
- Раніші у місті Сьюдад-Мадеро обвалився дах у церкві. Це сталося під час церемонії хрещення.
- У будівлі у той момент перебували приблизно 100 людей. На жаль, 7 з них одразу загинули, ще 20 опинилися під завалами. У результаті медики ушпиталили близько 50 постраждалих, включаючи 6 дітей.