Боєприпаси для NASAMS і нові "Джавеліни": США оголосили про новий пакет допомоги Україні

Україна продовжує отримувати допомогу від Сполучених Штатів Америки. Новий пакет допомоги повинен закрити критичні потреби у сфері безпеки.

Про це 8 серпня повідомили в Міністерстві оборони США. Пакет передбачає значну кількість додаткових боєприпасів, зброї та обладнання.

До теми США нададуть 4,5 мільярда доларів додаткової допомоги для України, – ЗМІ

У Міноборони США наголосили, що українські військові ефективно використовують американську зброю. Через це новою допомогою для протидії росіянам стануть:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

75 тисяч снарядів 155-мм артилерії;

20 120-мм мінометних систем і 20 тисяч снарядів до 120-мм мінометів;

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем NASAMS;

1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;

50 бойових машин піхоти;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;

медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.

Враховують потреби на полі бою

У Міноборони США зазначили, що з початку президентства Джо Байдена Україна отримала приблизно 9,8 мільярда доларів на безпекову допомогу. А з поочатку російсько-української війни у 2014 році США виділили понад 11,8 мільярда доларів.

Щоб задовольнити потреби України на полі бою, що постійно змінюються, Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби, налаштовані на зміну ситуації,

– зазначили у Міноборони США.