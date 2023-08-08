США планують оголосити про новий пакет допомоги Україні після помилки Пентагону
Джерело:Reuters
Білий дім планує оголосити про виділення Україні додаткової військової допомоги. Її сума становитиме 200 мільйонів доларів.
Допомогу можуть оголосити вже сьогодні, 8 серпня. Нагадаємо, що нещодавно вже повідомляли, що США незабаром можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні.
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США оголосять про новий пакет допомоги Україні
Так, США планують оголосили про виділення Україні додаткової військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.
Американські чиновники кажуть, що в адміністрації Джо Байдена розпочали розподіляти кошти в рамках допомоги Україні в розмірі 6,2 мільярда доларів. Нагадаємо, що їх виявили через бухгалтерську помилку Пентагону, що призвела до завищення вартості пакетів підтримки на мільярди доларів.
Адміністрація Байдена готує запит на додаткове фінансування для України
До речі, зараз адміністрація Джо Байдена працює над запитом про додаткове фінансування України, який може бути готовий для розгляду Конгресом цієї осені. Про це повідомив начальник відділу закупівель армії Даг Буш.
Буш наголосив, що деталі ще мають бути визначені адміністративно-бюджетним управлінням.
Але я думаю, що ми матимемо дуже сильні аргументи і, сподіваюсь, отримаємо підтримку Конгресу щодо продовження фінансування – зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів і закупівель боєприпасів для підтримки України,
– підкреслив він.
Військова допомога Україні: останні новини
- Нагадаємо, що Велика Британія 13 червня оголосила пакет військової допомоги. Туди увійдуть засоби, необхідні для протиповітряної оборони нашої держави. Вартість пакета склала 92 мільйони фунтів стерлінгів.
- У британському уряді зазначили, що це обладнання підвищить здатність України захищати свою критично важливу інфраструктуру, цивільне населення та військових на передовій від атак російських солдатів.
- США 7 липня оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума складатиме 800 мільйонів доларів, а увійдуть до нього також касетні боєприпаси.
- До нового пакета допомоги увійшли: додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot; ракети AIM-7 для протиповітряної оборони; зенітні комплекси Stinger; додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS); 31 155-міліметрова гаубиця; 155-міліметрові артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні боєприпаси), та 105-міліметрові артилерійські снаряди та багато іншого.