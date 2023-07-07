Як завиють "на болотах": Світан оцінив можливості касетних боєприпасів для ЗСУ
Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення про передачу Україні касетних боєприпасів. Вони покращать ситуацію з нестачею боєприпасів у нашій армії.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він припустив, що через три дні касетні боєприпаси можуть бути в Україні.
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"Ми, по-перше, українці. По-друге, військові. Поки не помацаємо – не повіримо. Те, що нам передадуть боєприпаси відразу буде видно по виттю на "болотах". Як тільки почнуть вити російські пабліки про те, що почали засипати касетними боєприпасами – от це означатиме, що вони до нас прийшли", – сказав полковник ЗСУ в запасі.
Чому росіяни бояться касетних боєприпасів: дивіться відео
Характеристика касетних боєприпасів
Існує багато видів касетних боєприпасів, однак для України оптимальний – M26 для HIMARS. Це ракета, яка розганяє капсулу з суббоєприпасами на дальність близько 30 кілометрів.
У одній ракеті 644 суббоєприпаси – маленькі бомбочки М77, радіус дії якої 3 – 4 метри. У неї є кумулятивний заряд, тобто при ударі об броню М77 випалює 10 сантиметрів броні й зривається всередині.
Повідриває руки й ноги, якщо зірветься. Один залп накриває 24 тисяч квадратних метрів. Не виживає практично нічого. Ось цього бояться росіяни,
– зазначив Світан.
У 12 ракет M26 близько 8 тисяч суббоєприпасів М77. Розгінний блок ракети використовується для плануючої авіабомби GBU-39. Також суббоєприпас М77 можуть використовувати наші БпЛА точково на ворога.
"І там, і там використовуються. Тому ми вже ними користувалися. У нас вже були ці заряди", – додав військовий експерт.
США передадуть Україні касетні боєприпаси
- У Пентагоні 7 липня підтвердили, що розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Однак остаточного рішення щодо цього наразі немає.
- У НАТО немає спільного рішення про передачу Україні касетних боєприпасів. За словами Єнса Столтенберга, деякі країни ухвалили заборону про їхнє використання, а деякі – ні. Тому все залежатиме від урядів конкретних країн.
- The Washington Post повідомляли, що Сполучені Штати можуть поставити Україні касетні снаряди M864. Їх вистрілюють зі 155-мм гаубиць, які США та інші західні країни надали Україні.