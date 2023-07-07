Як завиють "на болотах": Світан оцінив можливості касетних боєприпасів для ЗСУ

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення про передачу Україні касетних боєприпасів. Вони покращать ситуацію з нестачею боєприпасів у нашій армії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він припустив, що через три дні касетні боєприпаси можуть бути в Україні.

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"Ми, по-перше, українці. По-друге, військові. Поки не помацаємо – не повіримо. Те, що нам передадуть боєприпаси відразу буде видно по виттю на "болотах". Як тільки почнуть вити російські пабліки про те, що почали засипати касетними боєприпасами – от це означатиме, що вони до нас прийшли", – сказав полковник ЗСУ в запасі.

Чому росіяни бояться касетних боєприпасів: дивіться відео

Характеристика касетних боєприпасів

Існує багато видів касетних боєприпасів, однак для України оптимальний – M26 для HIMARS. Це ракета, яка розганяє капсулу з суббоєприпасами на дальність близько 30 кілометрів.

У одній ракеті 644 суббоєприпаси – маленькі бомбочки М77, радіус дії якої 3 – 4 метри. У неї є кумулятивний заряд, тобто при ударі об броню М77 випалює 10 сантиметрів броні й зривається всередині.

Повідриває руки й ноги, якщо зірветься. Один залп накриває 24 тисяч квадратних метрів. Не виживає практично нічого. Ось цього бояться росіяни,

– зазначив Світан.

У 12 ракет M26 близько 8 тисяч суббоєприпасів М77. Розгінний блок ракети використовується для плануючої авіабомби GBU-39. Також суббоєприпас М77 можуть використовувати наші БпЛА точково на ворога.

"І там, і там використовуються. Тому ми вже ними користувалися. У нас вже були ці заряди", – додав військовий експерт.

США передадуть Україні касетні боєприпаси