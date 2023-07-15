У Повітряних силах сказали, наскільки ефективними будуть ЗРК Hawk проти "Шахедів"

США викуплять списані зенітно-ракетні комплекси Hawk у Тайваню і передадуть їх Україні. Попри застарілість цієї зброї, вона допоможе в знищенні ворожих ракет і дронів.

Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше ЗРК Hawk Україні передала Іспанія.

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"Уже не перший місяць триває робота з адаптації ЗРК Hawk. Цей комплекс застарілий, але його модернізували. Ним можна робити потрібні для нас речі – нищити ворога", – зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил порівняв Hawk з польськими комплексами С-125, переданими Україні ще влітку 2022 року.

Що відомо про ЗРК Hawk

MIM-23 Hawk – американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Дальність знищення цілей – до 45 – 50 кілометрів, висотність цілі – до 20 кілометрів, швидкість ракети – 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

Hawk взяли на озброєння 1960 року, відтоді його кілька разів модернізували. Зокрема, здійснили цифровізацію комплексу для одночасного перехоплення кількох цілей і знищення маловисотних цілей.

Під час Холодної війни Hawk був фактично основним ЗРК для США та країн НАТО, тож для нього виготовили понад 40 тисяч зенітних ракет. Отже, дефіцит боєприпасів для ЗРК Hawk найближчим часом не загрожує. В умовах масованих атак російських дронів-камікадзе це критично важливо для України.

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