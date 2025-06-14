США передали іншим 20 тисяч ракет проти "Шахедів", які мали надати Україні, – Зеленський
- США переорієнтували 20 тисяч ракет-перехоплювачів із захисту України від "Шахедів" на Близький Схід через ситуацію в регіоні.
- Зеленський зазначив, що ці ракети були критично важливими для України, особливо з огляду на зростання дронових атак.
США переорієнтували на Близький Схід 20 тисяч ракет-перехоплювачів, які мали посилити захист України від "Шахедів". Це було відчутним "ударом" на тлі зростання дронових атак.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.
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Як президент прокоментував передачу ракет на Близький Схід
Зеленський повідомив, що США переорієнтували партію з 20 тисяч ракет-перехоплювачів, призначених для боротьби з дронами-камікадзе типу "Шахед", на інші потреби – через ситуацію на Близькому Сході.
Це були недорогі ракети, саме для дронів "Шахед". І коли ви бачите 300 – 400 дронів на добу проти нас. Більшість буде збиватися, але якийсь відсоток буде долітати. То ми розраховували на ці ракети, можна порахувати, на скільки би нам вистачило,
– заявив президент.
Він зазначив, що Україна володіє й іншими засобами для збиття російських "Шахедів", однак 20 тисяч ракет – "серйозна кількість".
"США передали ці ракети іншим через ситуацію на Близькому Сході. І для нас це був удар. Але разом з тим стало зрозуміло, що ізраїльська операція наближається", – зазначив Зеленський.
До слова, президент також розповів, як проходить розробка української балістичної ракети. Наразі триває розробка масового виробництва.