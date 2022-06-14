У США переконані, що Путіну не вдасться захопити всю Україну
Джерело:The Guardian
У США переконані, що президент Росії Володимир Путін досі прагне захопити всю територію України або ж її значну частину. Але вважають, що це йому не вдасться.
Заступник міністра оборони США Колін Каль зауважив, що саме через це Путіну довелося звузити свої цілі у війні проти України.
До теми "Збереження обличчя" Путіна та риторика щодо України: інтерв'ю з експертом про стратегію Макрона
Путін має зуб на всю Україну, але українці тримаються
Колін Каль погодився, що в деяких частинах росіяни можуть досягнути тактичних успіхів, але якщо говорити про якісь грандіозні цілі, то навряд чи їм це вдасться.
Я досі думаю, що він (Путін – 24 канал) має плани на значну частину України, якщо не на всю країну. Проте я не думаю, що він може досягти цих цілей. Вони (росіяни – 24 канал) можуть робити тактичні успіхи тут та там. Українці тримаються. Я не думаю, що росіяни здатні досягти цих грандіозних цілей,
– сказав заступник міністра оборони США.
Після війни Україна буде готуватися до наступного вторгнення
Сьогодні під час розмови з данськими журналістами президент України Володимир Зеленський розповів, що тривалість миру з Росією після закінчення війни залежить лише від Росії та від її рішення. Але Україна в будь-якому випадку повинна бути готовою до наступного вторгнення у будь-який момент.
Тож, за словами президента, будувати й відбудовувати Україну тепер будуть саме на таких засадах і принципах – "бути готовими завжди до ризику вторгнення з російської сторони".
Найгарячіші напрямки станом на 14 червня
- Ворог веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, там тривають запеклі бойові дії. Противник перегруповує війська та намагається посилити угруповання.
- На Бахмутському напрямку російські загарбники гатять по позиціях ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Внаслідок цього страждають і мирні населені пункти.
- У районі Берестового, що на Донеччині, російські загарбники спробували атакувати українські позиції. Однак українські воїни завдали ворогу значних втрат, тож окупантам довелось відійти.
- На Сіверському напрямку ворог обстрілює з мінометів населені пункти у прикордонних регіонах. Зокрема, гатили по цивільній інфраструктурі у районах Михальчиної Слободи на Чернігівщині.
- На Харківському напрямку російські загарбники зосередилися на тому, щоб втримати захоплені рубежі. Ворог систематично гатить по позиціях українських захисників та захисниць. При цьому окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру.
- І, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, окупанти мінують береги річки Інгулець.
Вас може зацікавити – як окупанти створюють ілюзію вічної окупації: дивіться відео