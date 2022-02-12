США переводять частину працівників посольства з Києва до Львова

Кількість дипломатів в Україні скорочують. Про це заявив представник Держдепартаменту на брифінгу, повідомляє 24 канал. Хочуть вести тільки "найнеобхіднішу активність".

До теми Держдеп наказав дипломатам виїхати з України: США призупиняє роботу консульства у Києві

Частина персоналу переміститься до Львова,

– заявили на брифінгу.

Кількість переведених співробітників не уточнили з міркувань безпеки.

Аналогів посольства не буде

У Львові не створюватимуть аналог тимчасового посольства або подібну установу. Роботу співробітників представник Держдепу порівняв з виїзною роботою американських дипломатів в будь-яке українське місто.

Посольство виконуватиме свої функції настільки довго, наскільки це буде можливо, але з меншою кількістю персоналу.

Чому обрали Львів

Представник Держдепу розповів, що обрали Львів, бо це близько до дипломатичних установ США у сусідніх країнах.

Розраховують, що таким чином співробітників можна буде швидше вивезти за кордон, якщо таке рішення ухвалять.

США призупиняє роботу консульства у Києві

Держдепартамент з 13 лютого призупинить консульські послуги в Посольстві США в Києві. Вашингтон наказав дипломатам, які не обіймають критично важливих посад, виїхати зі столиці.

До слова, громадян США теж закликали виїхати з України, оскільки евакуації американців не буде.

Крім США, до схожих кроків вдаються й інші держави. Наприклад, Німеччина переносить консульство з Дніпра у Львів і зменшує кількість місії у Києві.

До речі – Низка посольств закликали громадян залишити Україну через загрозу вторгнення Росії: