У США підготували 2 пакети санкцій щодо "Північного потоку-2"

Міністерство юстиції США затвердило 2 пакети санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Втім, щодо них ще не прийняти остаточного рішення.

Джерела видання в адміністрації США повідомили, що схвалені Мін'юстом "чорні списки" стосуються оператора проєкту, швейцарської компанії Nord Stream 2 AG та її очільника Матіаса Варніга. Пакети санкцій проти газопроводу представлять Конгресу у травні 2021 року.

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Остаточне рішення щодо запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" прийматиме президент США Джозеф Байден. Однак наразі ще невідомо, чи увійдуть Nord Stream 2 AG та Матіас Варніг до списку санкцій.

Адміністрація Джозефа Байдена розглядає можливість створення посади спеціального представника, який очолить переговори про припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

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