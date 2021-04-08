У США підготували 2 пакети санкцій щодо "Північного потоку-2"

Міністерство юстиції США затвердило 2 пакети санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Втім, щодо них ще не прийняти остаточного рішення.
Джерело:Politico
Джерела видання в адміністрації США повідомили, що схвалені Мін'юстом "чорні списки" стосуються оператора проєкту, швейцарської компанії Nord Stream 2 AG та її очільника Матіаса Варніга. Пакети санкцій проти газопроводу представлять Конгресу у травні 2021 року.
Читайте також Якщо США розширять санкції, "Північний потік-2" можуть не завершити, – Коболєв
Остаточне рішення щодо запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" прийматиме президент США Джозеф Байден. Однак наразі ще невідомо, чи увійдуть Nord Stream 2 AG та Матіас Варніг до списку санкцій.Зверніть увагу! Адміністрація Джозефа Байдена розглядає можливість створення посади спеціального представника, який очолить переговори про припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".
До теми У Польщі заявили, що Росія може використати "Північний потік-2" для шпигунства
"Північний потік-2": що відомо
- Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.
- США у грудні схвалили оборонний бюджет на 2021 рік, в якому передбачили санкції щодо "Північного потоку-2". У березні 2021 американські сенатори закликали Джозефа Байдена ввести нові обмеження проти газопроводу.
- Німеччина звернулась до США
- Будівництво "Північного потоку-2" активно триває. Наразі його готовність становить 95%.