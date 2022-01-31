США підготували санкції проти найближчого оточення Путіна, – ЗМІ

У США підготували санкції проти найближчого оточення Путіна. Обмеження зачіплять членів рад директорів держкомпаній країни-агресора, великих чиновників і, навіть їхніх дружин і дітей.

Список підсанкційних осіб розробили у координації з американськими союзниками. Про це повідомляє видання Financial Times, посилаючись на джерела в адміністрації Джо Байдена.

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Виявлені особи перебувають у ближньому чи дальному оточенні Путіна та відіграють певну роль у прийнятті держрішень або є співучасниками дестабілізуючої поведінки Кремля,

– зазначили співрозмовники.

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