США підготували санкції проти найближчого оточення Путіна, – ЗМІ
31 січня 2022 , 14:15Читать новость на русском
Джерело:Financial Times
У США підготували санкції проти найближчого оточення Путіна. Обмеження зачіплять членів рад директорів держкомпаній країни-агресора, великих чиновників і, навіть їхніх дружин і дітей.
Список підсанкційних осіб розробили у координації з американськими союзниками. Про це повідомляє видання Financial Times, посилаючись на джерела в адміністрації Джо Байдена.
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Виявлені особи перебувають у ближньому чи дальному оточенні Путіна та відіграють певну роль у прийнятті держрішень або є співучасниками дестабілізуючої поведінки Кремля,
– зазначили співрозмовники.
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