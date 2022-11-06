США підняли авіацію через загрозу атаки Ірану по Саудівській Аравії

Раніше Саудівська Аравія поділилася зі США інформацією розвідки, згідно з якою Іран може готувати напад на їхню країну. Також атака може бути спрямована і на Ірак.

Тож через загрозу ймовірної атаки по Саудівській Аравії американські військові та інші на Близькому Сході перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Також США направили військові літаки у бік Ірану.

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США підняли літаки у Перській затоці

Так, Центральне командування США ухвалило рішення запустити літаки, що базуються в районі Перської затоки, після того, як отримало дані розвідки. В них вказувалося про неминучі атаки іранських балістичних ракет і безпілотників на цілі в Саудівській Аравії. Ба більше, саудівські офіційні особи заявили, що такі атаки Іран готовий здійснити як на королівство, так і на Ірак, щоб відвернути увагу від внутрішніх протестів, які охопили країну з вересня.

США підняли літаки у рамках загального підвищеного стану готовності сил обох країн. Також зліт літаків був здійснений як збройна демонстрація сили, а також ілюстрація важливості партнерства обох країн.

Ми стурбовані картиною загрози, і ми залишаємося в постійному контакті через військові та розвідувальні канали з Саудівською Аравією,

– сказав речник Ради національної безпеки Штатів.

Зауважимо, що наступного дня після такого рішення Штатів в Ірані над куполом мечеті Джамкаран у священному місті Кум підняли червоний прапор помсти. Також такий прапор появився у місті Шираз. Такий прапор може означати оголошення війни.

Білий дім не прокоментував запуск літаків

Востаннє прапор помсти в Ірані підіймали у 2020 році. Згодом Іран завдав ударів по базах США в Іраку.

The Washington Post підкреслює, що нафта та вплив Саудівської Аравії на світовий ринок наразі займають друге місце після стратегічних інтересів США в Перській затоці. Саме Ер-Ріяд там зараз відіграє центральну роль. Також зв’язки у сфері безпеки та розвідки є стрижнем відносин США та Саудівської Аравії.

Штати мають значні повітряні засоби в цьому регіоні. Серед них й винищувачі F-22 у королівстві. Однак місце, звідки вони були підняті, не повідомляється.

Однак зауважимо, що Білий дім, який підтвердив виданню нещодавню загрозу з боку Ірану та тривогу високого рівня, відмовився коментувати запуск американських військових літаків.

Ескалація Ірану на Близькому Сході

Про те, що Іран може напасти на королівство, повідомили ввечері 1 листопада. Однак Тегеран одразу заперечив це. Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані запевнив, що Іран не готує жодних атак, а повідомлення у ЗМІ є "безпідставними звинуваченнями".

Натомість у США переконані, що ймовірність атаки з боку Ірану у бік Саудівської Аравії таки є. Тому попередили країну, що вагань дадуть відповідь у разі необхідності.

Дослідник Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов вважає, що загострення ірансько-саудитських відносин може вилитися не у війну, а у ракетні удари "відплати". Адже у Тегерані шукають, як підтримати легітимність і як консолідувати суспільство на тлі протестів.

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