США підтримають Україну в разі ескалації російської агресії, – міністр Остін

Міністр оборони Андрій Таран 1 квітня поговорив із своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Той наголосив, що у разі, якщо Росія почне ескалацію на Донбасі, США не залишать Україну на одинці.
Джерело:Міноборони України
Деталі розмови міністрів
Розмова політиків відбулася у телефонному режимі. Її ініціатором став американський міністр.
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Це вже вдруге за останні півтора місяця Таран та Остін обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки і оборони.
Таран поінформував співрозмовника про ситуацію на Донбасі та тимчасово окупованому Криму. Він приділив увагу жахливим подіям 26 березня, коли російські найманці вбили 4 наших захисників біля Шумів.
Крім того, український міністр на небажанні Росії підтвердити прихильність режиму припинення вогню.
Що заявив міністр оборони США
Остін висловив занепокоєння останніми діями Росії. Він запевнив Тарана у готовності підтримувати Україну в умовах російської агресії. Американський міністр наголосив, що США не допустять реалізації агресивних планів Москви щодо Києва.
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Стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України та США не просто підтримується, він – динамічно розвивається. Американські партнери висловлюють щиру стурбованість спробами Росії загострити ситуацію навколо України,
– заявив Таран.
Він додав: "Сьогоднішній дзвінок американського колеги є яскравою демонстрацією проактивної позиції США у підтримці суверенітету та кроків з відновлення територіальної цілісності України".
Головне про можливість ескалації на Донбасі
- Воєнна розвідка 1 квітня заявила, що Росія готує провокації на Донбасі, аби розширити свою військову присутність і спробувати вдертися вглиб України.
- Крім того, у Криму помітили колони військової техніки, які прямують з Краснодарського краю.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія намагається створити атмосферу загрози.