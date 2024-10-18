США підтримують український План перемоги, – речник Білого дому

Володимир Зеленський вже презентував План перемоги західним партнерам. США заявили, що підтримують його.

Про це на брифінгу повідомив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

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Підтримка США Плану перемоги Зеленського

Очевидно, що ми все ще розглядаємо його (План миру – 24 Канал) в деталях. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці кожного окремого пункту. Але скажу, що, як ми чітко дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо справедливого миру,

– сказав Кірбі.

Водночас речник Білого дому переконав Вашингтон не вестиме дискусій щодо України без участі українських представників. Водночас він додав, що США не будуть вести жодних дискусій з іноземними лідерами, які не відповідають Плану перемоги Зеленського.

Зауважимо, що План перемоги передбачає запрошення України до НАТО; зміцнення оборони, зокрема зняття обмеження на використання зброї; пакет стримування на території України для протидії будь-яким загрозам; розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. Окрім цього, після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи.

Цікаво, що постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт заявила, що Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО найближчим часом.