Аби уникнути Третьої світової, – у Білому домі пояснили, чому підтримують Україну

Упродовж повномасштабної війни Сполучені Штати підтримують Україну в боротьбі з російським агресором. Зокрема, незабаром Байден оголосить новий пакет військової допомоги.

Чому США допомагають Україні, на брифінгу в Японії пояснив радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. Про це інформує 24 Канал.

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США робитимуть "усе можливе" для підтримки України

За словами Саллівана, основна "заповідь" американського лідера полягає в тому, що США збираються робити усе можливе, аби підтримати Україну в захисті її суверенітету та територіальної цілісності.

І ми також збираємося діяти таким чином, щоб уникнути Третьої світової війни — ця заповідь залишилася недоторканою,

– наголосив радник Байдена.

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США оголосять новий пакет військової допомоги

У ЗМІ повідомили, що після зустрічі з Володимиром Зеленським у межах саміту G7 у Хіросімі Джозеф Байден планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 375 мільйонів гривень.

Politico з посиланням на неназваних американських посадовців зазначає: "Пакет включатиме більше артилерійських снарядів, бронетехніки та протитанкової зброї — все обладнання, яке США та союзники постачали Києву в минулому, але буде дуже потрібним у місяці важких боїв, які очікуються цієї весни та літа".