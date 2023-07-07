США підтвердили, що розглядають передачу касетних боєприпасів: Резніков анонсує "хороші новини"

У Пентагоні підтвердили, що розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Однак остаточного рішення щодо цього наразі немає.

Касетні боєприпаси дозволили б покращити ефективність наступальних дій Збройних Сил України. Ймовірність їх передачі нашій державі прокоментував речник Пентагону та бригадний генерал Патрик Райдер.

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Можу сказати, що в нас є запаси різних видів DPICM, і серед тих, надання яких (Україні – 24 Канал) ми обговорюємо, немає старіших DPICM із коефіцієнтом нерозірваних снарядів понад 2,35%,

– підкреслив Райдер.

При цьому він додав, що певні 155-DPICM міліметрового калібру кількадесятирічної давнини мають вищий коефіцієнт нерозірваних снарядів. Тож у США будуть ретельно обирати ті снаряди, які мають меншу летальність.

Касетні боєприпаси випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають небезпечними для цивільного населення. У них високий відсоток нерозривання, через що ці боєприпаси можуть становити небезпеку на багато років після завершення конфлікту. У 2008 році понад 120 країн світу підписали договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. Однак Україна, США та Росія до нього не приєдналися.

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Резніков заінтригував новинами

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що провів продуктивну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті, подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання.

Ми звірили годинники перед наступним засіданням у форматі "Рамштайн", яке відбудеться незабаром після вільнюського саміту НАТО. Також ми говорили про нові проєкти, пов'язані з постачанням різних видів боєприпасів. Слідкуйте за хорошими новинами,

– наголосив Резніков.

Зауважимо, американські ЗМІ заявили, що вже днями США оголосять про новий пакет військової допомоги для України. У ньому нібито будуть касетні боєприпаси, про які Україна вже неодноразово просила.