США та Південна Корея проведуть найбільші за останні 5 років навчання

Під час навчання планують відпрацювати висадку десанту та використання бомбардувальників В-1В. Це будуть наймасштабніші заходи з 2018 року.

На спільній конференції представники США та Південної Кореї оголосили, що з 13 по 23 березня проведуть навчання "Щит свободи". У КНДР виступили проти таких заходів.

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Наймасштабніші навчання за останні 5 років

Представники США й Південної Кореї заявили, що навчання будуть мати декілька видів відпрацювань. "Щит свободи" – це командно-штабне тренування з використанням комп'ютерного моделювання для зміцнення їх потенціалів оборони та реагування.

Водночас з "Щитом свободи" відбудуться й окремі великомасштабні спільні польові навчання Warrior Shield FTX.

За словами представника Збройних сил США, навчання будуть складатися з відпрацювання спільної висадки десанту. За масштабом їх можна порівняти з "Молодим орлом".

Що відомо про навчання "Молодий орел"

"Молодий орел" – це щорічні навчання США та Південної Кореї. Востаннє вони проходили у 2018 році. Така довга пауза виникла через COVID-19 та намагання провести дипломатичну роботу з Північною Кореєю, яка нині зайшла у глухий кут.

У рамках спільних навчань Північна Корея почала розгортання бомбардувальника В-1В. У Міноборони стверджують, що їх використання демонструє рішучість та здатність США використовувати весь спектр своїх військових можливостей.

Реакція Північної Кореї на навчання

У Північній Кореї розкритикували навчання й виступили проти проведення спільних навчань зі США. Крім того, використання бомбардувальників В-1В викликає неабияке занепокоєння.

У КНДР вже заявили, що готують "безпрецедентну" відповідь. Очікується, що це буде випробування та запуск балістичних ракет.

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