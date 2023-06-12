Через бездіяльність Радбезу і не тільки: США планують реформувати ООН, – Washington Post

Радбез ООН під час повномасштабної війни між Україною та Росією показав себе як ні на що нездатна організація, оскільки країна-терорист досі використовує право вето. Тому в ООН потрібні зміни і це вже чудово розуміють Вашингтон та союзники.

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над планом реформи Радбезу ООН, який планують представити у вересні під час відкриття Генасамблеї у Нью-Йорку.

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Що пропонуватиме Білий дім

Знайомі з питанням співрозмовники розповіли, що план Білого дому передбачає збільшення кількості постійних членів Радбезу ООН. Тобто до складу найвищого органу ООН мають ввести ще 6 країн до тих 5, які вже є.

Вашингтон пропонує дати місця постійних членів Радбезу 6 країнам Глобального півдня, аби країни, що розвивалися, мали вагу в ООН. Мова йде про країни Латинської Америки, Африки й Південної Азії. Однак ці країни можуть посісти місця постійних членів Радбезу без права вето, які мають чинні постійні члени – США, Китай, Франція, Велика Британія та СРСР, місце якого займає Росія (у Статуті ООН досі зберігається такий перелік країн).

Однак у плану США є труднощі, адже за такі зміни має проголосувати більшість на Генасамблеї, тобто понад 128 країн, а також повинна бути підтримка Радбезу, але у його складі є Китай та Росія, які мають право вето. Хоча представники обох країн погоджуються на таке реформування.

Найбільша проблема ідеї реформи

Проблемою є те, що досі незрозуміло, хто має увійти до складу Радбезу ООН як постійний член. Тому що призначення однієї країни неодмінно може викликати протест з боку іншої. Наприклад, Китай, найімовірніше, блокуватиме ініціативу з включення до Радбезу Японії чи Південної Кореї, проти чого виступатиме і КНДР.

Проти включення до Радбезу Індії виступатиме Пакистан. Тобто є питання конфліктності, однак робота над планом триває.