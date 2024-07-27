Блінкен пообіцяв "відповідь", якщо Китай надалі підтримуватиме ВПК Росії

За даними США, Пекін постачає в Росію комплектуючі, необхідні для виготовлення зброї. У Вашингтоні заявили, що не терпітимуть таку поведінку КНР.

Підтримка військово-промислового комплексу Росії з боку Китаю стало однією з тем зустрічі секретаря Держдепу США Ентоні Блінкена з директором Центральної комісії КПК із закордонних справ Китаю та міністром закордонних справ Ван І. Розмова відбулася у В’єнтьяні, на полях міністерських зустрічей АСЕАН.

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США готують відповідь

Так, під час спілкування з китайськими представниками Блінкен висловив стурбованість з приводу того, що КНР допомагає російському ВПК триматися на плаву.

Держсекретар надіслав Пекіну чіткий месендж, що коли він й надалі допомагатиме оборонному потенціалу Росії посилюватися, цим самим створюючи загрозу для європейської безпеки, США вживатимуть відповідних заходів.

Обидві сторони визнали важливість підтримки відкритих ліній зв'язку в найближчі тижні та місяці.

Нагадаємо, що днями очільник МЗС України побував з візитом у КНР, під час якого китайські колеги запевнили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Водночас російську агресію вони вперто називали "українською кризою". За підсумками цього візиту, Зеленський заявив, що Китай підтримує Київ та не постачатиме Росії зброю.