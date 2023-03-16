Рішення Польщі надати Україні літаки не спонукає Байдена відправити F-16, – Білий дім
Джерело:CNN
США наразі не планують відправляти в Україну американські багатоцільові винищувачі F-16. На позицію Вашингтона не вплинуло й рішення Польщі передати Україні радянські винищувачі МіГ-29.
Рішення Польщі відправити в Україну винищувачі радянських часів МіГ-29 прокоментував представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Він наголосив, що це "суверенне рішення", яке не підштовхне президента Джо Байдена до відправки американських винищувачів F-16 в Україну.
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Кірбі відмовився схвалити рішення Польщі
Як відомо, Байден заявив, що поставки американських винищувачів наразі не розглядаються, хоча і не виключив такої можливості.
За словами Джона Кірбі, обіцянка Польщі надіслати чотири винищувачі, що є відступом від інших партнерів по НАТО, не змінює цього рішення.
Це не змінює наших розрахунків щодо F-16. Це суверенне рішення будь-якої країни, і ми поважаємо ці суверенні рішення,
– сказав він.
Кірбі додав, що Польща "може визначати не лише те, що вони збираються дати, але й те, як вони збираються це охарактеризувати".
Водночас представник Ради нацбезпеки США відмовився схвалити рішення, сказавши, що, на його думку, Америці не слід "характеризувати рішення Польщі тим чи іншим чином".
Польща передасть Україні літаки МіГ-29: що відомо
- Польща та Словаччина офіційно погодилися на спільну передачу Україні винищувачів МіГ-29. Очільник канцелярії президента Польщі Павел Шрот уточнив, що йдеться про невелику кількість літаків.
- 16 березня Дуда заявив, що найближчими днями Польща передасть Україні чотири бойові літаки МіГ-29 в повну експлуатацію. Зазначимо, що Україна має на озброєнні літаки типу МіГ-29.
- Проте Повітряним Силам України потрібні саме американські багатоцільові літаки F-16. Цей тип літака за великим рахунком зможе замінити значну частину авіації, яка наразі є в України.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив, що саме F-16 є пріоритетним вибором для України. За його словами, ці літаки потрібні передусім для захисту від терористичних ракетних атак Росії по мирних населених пунктах і критичній інфраструктурі.
- F-16 стануть вагомою складовою загальної протиповітряної оборони. Натомість літаки, які наразі є в України, не настільки ефективно борються з ракетними атаками, а також більш сучасним авіапарком Росії.