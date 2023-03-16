Рішення Польщі надати Україні літаки не спонукає Байдена відправити F-16, – Білий дім

США наразі не планують відправляти в Україну американські багатоцільові винищувачі F-16. На позицію Вашингтона не вплинуло й рішення Польщі передати Україні радянські винищувачі МіГ-29.

Рішення Польщі відправити в Україну винищувачі радянських часів МіГ-29 прокоментував представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Він наголосив, що це "суверенне рішення", яке не підштовхне президента Джо Байдена до відправки американських винищувачів F-16 в Україну.

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Кірбі відмовився схвалити рішення Польщі

Як відомо, Байден заявив, що поставки американських винищувачів наразі не розглядаються, хоча і не виключив такої можливості.

За словами Джона Кірбі, обіцянка Польщі надіслати чотири винищувачі, що є відступом від інших партнерів по НАТО, не змінює цього рішення.

Це не змінює наших розрахунків щодо F-16. Це суверенне рішення будь-якої країни, і ми поважаємо ці суверенні рішення,

– сказав він.

Кірбі додав, що Польща "може визначати не лише те, що вони збираються дати, але й те, як вони збираються це охарактеризувати".

Водночас представник Ради нацбезпеки США відмовився схвалити рішення, сказавши, що, на його думку, Америці не слід "характеризувати рішення Польщі тим чи іншим чином".

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