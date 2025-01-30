Хаос у Пентагоні: деталі розслідування справи Марка Міллі

Новопризначений міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився скасувати генералу у відставці Марку Міллі доступ до секретної інформації та особистої охорони. Він також віддав наказ провести перевірки щодо поведінки Міллі, коли той обіймав посаду глави Об'єднаного комітету начальників штабів армії Сполучених Штатів Америки.

Про це 24 Каналу розповіла ведуча Адріана Кучер, зазначивши, що в адміністрації Дональда Трампа не пояснюють, яка саме поведінка генерала у відставці могла бути не гідною на такій посаді. Цікаво, що Джо Байден наприкінці свого президентства ухвалив рішення щодо помилування Міллі.

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Відносини Трампа та Міллі

Ведуча зауважила, що в Марк Міллі був офіцером в армії Сполучених Штатів Америки ще за часів першої каденції Дональда Трампа.

Відомо, що взаємини між ними в цей період різко погіршились. Ймовірно, це було пов'язано із певною критикою, яку генерал висловлював у сторону Трампа.

Міллі називав Трампа фашистом, Трамп називав Міллі зрадником. А тепер ми бачимо, як новопризначений міністр оборони Сполучених Штатів Америки розпоряджається про проведення додаткових розслідувань. Поки незрозуміло, на підставі яких дій чи поведінки Міллі,

– сказала Адріана Кучер.

За її словами, це негативно впливає на атмосферу в самому Пентагоні. Американські військовослужбовці тепер побоюються, аби нова політика чинної адміністрації не призвела до виявлення тих офіцерів, яких Трамп та його команда вважатимуть не лояльними.

Цікаво, що генерал у відставці Марк Міллі раніше зазнавав критики з боку Дональда Трампа, який навіть пропонував "стратити" його.