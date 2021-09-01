США пообіцяли Україні майже 500 мільйонів доларів на реформи

Україна та США оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства. У Вашингтоні наголосили на важливості реформи управління. Для підтримання зусиль у реформування американський уряд планує виділити Україні 463 мільйони доларів.

Цю допомогу Україна отримає вже у 2021. У Вашингтоні впевнені, що реформи мають вирішальне значення задля функціонування демократії.

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Україна розробляє План трансформації

Пріоритети Києва, мовиться у заяві, – реформи які посилюють демократичні інститути, зміцнюють права людини та забезпечують справедливість. Задля цього Україна і розробляє План трансформації

На підтримку зусиль України з втілення реформ уряд США з 2014 року надав Україні майже 2 мільярди доларів допомоги на розвиток та планує виділити понад 463 мільйони доларів допомоги цього року,

– наголосили в адміністрації Джо Байдена.

Передусім ці гроші мають піти на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління та децентралізацію, приватизацію й судову реформу.

У Вашингтоні Зеленський зустрівся з Байденом

Зазначимо, що у Вашингтоні 1 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з главою Білого дому Джо Байден. Перемовини тривали близько 2, 5 годин. Перед розмовою тет-а-тет лідери держав виступили з короткими заявами.

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Зокрема, Володимир Зеленський нагадав своєму американському колезі щодо ситуації на Донбасі. Українська сторона передала американській список із 450 незаконно ув'язнених Росією українців. Байден запевнив, що у Вашингтона та Києва – однакові цінності і США підтримують Україну на шляху до НАТО.