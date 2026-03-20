США попросили Україну допомогти їхнім військовим на Близькому Сході, – Зеленський

Україна зацікавлена у якнайшвидшому врегулюванні конфлікту на Близькому Сході. Наші військові діляться цінним досвідом з країнами Перської затоки і не лише з ними.

Володимир Зеленський заслухав доповідь Рустема Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Дивіться також Вже вбиває солдатів на базах США, – журналіст з Ірландії розкрив довгостроковий план Путіна

Як Україна консультує країни Близького Сходу і США?

За словами президента, команди українських експертів вже працюють із 5 державами щодо протидії "Шахедам". Вони діляться необхідними знаннями і допомагають будувати систему захисту.

Україна отримала запити про допомогу і від інших країн, зокрема від США.

Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових,

– повідомив глава держави.

Київ опрацьовує й звернення європейських партнерів, чиї військові перебувають у цьому регіоні.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна принципово виступає проти будь-яких успіхів терористичної діяльності іранського режиму, який вважається союзником Росії.

Президент доручив Рустему Умєрову залучити МЗС та наших військових для аналізу наявних міжнародних ініціатив і оцінки реальної готовності інших країн брати участь у стабілізаційних місіях в Ормузькій протоці.

Очікується, що найближчим часом будуть конкретні результати цієї роботи.