США попросили Україну допомогти їхнім військовим на Близькому Сході, – Зеленський
20 березня, 13:15
Оновлено - 13:17, 20 березня

США попросили Україну допомогти їхнім військовим на Близькому Сході, – Зеленський

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • США запросили експертну підтримку від України для їхніх військових на Близькому Сході, зокрема, для протидії "Шахедам".
  • Україна співпрацює з низкою країн Перської затоки, допомагаючи вибудувати їм систему повітряного захисту.

Україна зацікавлена у якнайшвидшому врегулюванні конфлікту на Близькому Сході. Наші військові діляться цінним досвідом з країнами Перської затоки і не лише з ними.

Володимир Зеленський заслухав доповідь Рустема Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Як Україна консультує країни Близького Сходу і США?

За словами президента, команди українських експертів вже працюють із 5 державами щодо протидії "Шахедам". Вони діляться необхідними знаннями і допомагають будувати систему захисту. 

Україна отримала запити про допомогу і від інших країн, зокрема від США.

Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових,
 – повідомив глава держави.

Київ опрацьовує й звернення європейських партнерів, чиї військові перебувають у цьому регіоні. 

Володимир Зеленський наголосив, що Україна принципово виступає проти будь-яких успіхів терористичної діяльності іранського режиму, який вважається союзником Росії. 

Президент доручив Рустему Умєрову залучити МЗС та наших військових для аналізу наявних міжнародних ініціатив і оцінки реальної готовності інших країн брати участь у стабілізаційних місіях в Ормузькій протоці.

Очікується, що найближчим часом будуть конкретні результати цієї роботи.

 