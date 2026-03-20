США попросили Україну допомогти їхнім військовим на Близькому Сході, – Зеленський
- США запросили експертну підтримку від України для їхніх військових на Близькому Сході, зокрема, для протидії "Шахедам".
- Україна співпрацює з низкою країн Перської затоки, допомагаючи вибудувати їм систему повітряного захисту.
Україна зацікавлена у якнайшвидшому врегулюванні конфлікту на Близькому Сході. Наші військові діляться цінним досвідом з країнами Перської затоки і не лише з ними.
Володимир Зеленський заслухав доповідь Рустема Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.
Як Україна консультує країни Близького Сходу і США?
За словами президента, команди українських експертів вже працюють із 5 державами щодо протидії "Шахедам". Вони діляться необхідними знаннями і допомагають будувати систему захисту.
Україна отримала запити про допомогу і від інших країн, зокрема від США.
Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових,
– повідомив глава держави.
Київ опрацьовує й звернення європейських партнерів, чиї військові перебувають у цьому регіоні.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна принципово виступає проти будь-яких успіхів терористичної діяльності іранського режиму, який вважається союзником Росії.
Президент доручив Рустему Умєрову залучити МЗС та наших військових для аналізу наявних міжнародних ініціатив і оцінки реальної готовності інших країн брати участь у стабілізаційних місіях в Ормузькій протоці.
Очікується, що найближчим часом будуть конкретні результати цієї роботи.