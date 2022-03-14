США пригрозили Китаю серйозними наслідками, якщо він надасть військову допомогу Росії

Напередодні ЗМІ писали, що Росія попросила у Китаю військову допомогу. У США зазначили, що якщо це станеться, то для Пекіна будуть серйозні наслідки.

Відповідну заяву про позицію Вашингтона щодо Пекіна у такому випадку в ефірі телеканалу зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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США попередили Китай про наслідки допомоги для Росії

Ми повідомили Пекіну, що не стоятимемо осторонь і не дозволимо будь-якій державі компенсувати Росії втрати від економічних санкцій,

– зазначив Салліван.

Він зробив це попередження напередодні зустрічі у Римі з китайським дипломатом та членом Політбюро Ян Цзечі. Під час неї обговорюватимуть війну в Україні.

Інформація про звернення Москви до Пекіна щодо підтримки

Низка західних ЗМІ з посиланням на офіційних представників США 13 березня повідомила, що Росія попросила Китай надати їй військову техніку та економічну допомогу у боротьбі з наслідками санкцій.

Речник посольства Китаю у США Лю Пенью у відповідь зазначив, що "ніколи про це не чув".

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