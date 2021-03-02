Через ситуацію з Навальним: США припиняють надавати допомогу Росії

Сполучені Штати Америки припиняють надавати Росії допомогу. Єдиний виняток – термінова гуманітарна підтримка.
Джерело:Держдепартамент США
Таке рішення ухвалили через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Про це заявили у Державному департаменті.
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США не допомагатимуть Росії
Росію виключили зі списку тих країн, в яких може бути дозволений продаж і експорт озброєнь. Також Білий дім:
- припиняє будь-які програми іноземного військового фінансування за участі Росії;
- відмовляє в наданні будь-яких кредитів, кредитних гарантій чи іншої фінансової допомоги.
Водночас у Держдепартаменті зазначили, що санкції проти Росії застосують через 15 днів після попередження Конгресу.Зауважимо! Обмежувальні заходи можуть зняти лише через 12 місяців після виконання Росією відповідних умов.
Санкції проти Росії: що відомо
- Через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального Європейський Союз наклав санкції проти кількох російських посадовців.
- Також санкції ввели і США. Водночас санкції Штатів значно ширші, ніж ЄС.
- У Міністерстві фінансів США оприлюднили імена людей і назви організацій, яких вважають причетними до спроби вбивства Навального.