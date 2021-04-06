Для боротьби з впливом Росії, – США привітали створення Центру протидії дезінформації

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Сполучені Штати Америки привітали створення Центру протидії дезінформації в Україні. У посольстві США в Києві наголосили, що Штати прагнуть посилити співпрацю у контексті боротьби із зовнішніми загрозами.

Джерело:

Посольство США в Києві

Дипломати підкреслили, що США як і раніше прагнуть співпрацювати з Україною в боротьбі зі шкідливим впливом з боку Росії, яка несе загрозу обом країнам.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації

6 квітня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак представив керівницю центру Поліну Лисенко. Він зазначив, що центр об'єднуватиме всі державні установи, дотичні до процесу боротьби з дезінформацією.

Тому дуже швидко ця структура "лікування" інформаційного простору посяде своє важливе місце в українському суспільстві та на міжнародному рівні й стане ефективною зброєю, яка буде захищати незалежність і безпеку нашої країни,
– переконаний Єрмак.

На думку Поліни Лисенко, держава, яка зазнала збройної агресії, що супроводжується постійними інформаційними атаками, повинна бути готовою захищати свій суверенітет в інформаційній сфері.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що останнім часом Росія активно використовує потужну дезінформаційну кампанію, аби дискредитувати Україну. Кулеба підкреслив, що Україна прагне виключно мирного врегулювання.