Для боротьби з впливом Росії, – США привітали створення Центру протидії дезінформації

Сполучені Штати Америки привітали створення Центру протидії дезінформації в Україні. У посольстві США в Києві наголосили, що Штати прагнуть посилити співпрацю у контексті боротьби із зовнішніми загрозами.
Джерело:Посольство США в Києві
Дипломати підкреслили, що США як і раніше прагнуть співпрацювати з Україною в боротьбі зі шкідливим впливом з боку Росії, яка несе загрозу обом країнам.
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Що відомо про Центр протидії дезінформації
- В Україні Центр протидії дезінформації запрацював ще наприкінці березня. Як раніше сказав президент Володимир Зеленський, центр стане "інформаційним щитом України".
- Зеленський додав, що Центр протидії дезінформації зробить усе, щоб "чорна п'ятниця" настала для всіх пропагандистів та інформаційних диверсантів як зовні, так і всередині країни.
6 квітня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак представив керівницю центру Поліну Лисенко. Він зазначив, що центр об'єднуватиме всі державні установи, дотичні до процесу боротьби з дезінформацією.
Тому дуже швидко ця структура "лікування" інформаційного простору посяде своє важливе місце в українському суспільстві та на міжнародному рівні й стане ефективною зброєю, яка буде захищати незалежність і безпеку нашої країни,
– переконаний Єрмак.
На думку Поліни Лисенко, держава, яка зазнала збройної агресії, що супроводжується постійними інформаційними атаками, повинна бути готовою захищати свій суверенітет в інформаційній сфері.
Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що останнім часом Росія активно використовує потужну дезінформаційну кампанію, аби дискредитувати Україну. Кулеба підкреслив, що Україна прагне виключно мирного врегулювання.