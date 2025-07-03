Можуть відіграти назад: чого хоче досягти команда Трампа, зупинивши допомогу Україні
- Сполучені Штати призупинили військову підтримку України, щоб переглянути підходи до співпраці й надання допомоги.
- Команда Трампа може змінити рішення в залежності від суспільної реакції, хоча надійність США як партнера під великим питанням.
Озброєння, яке США мали передати Україні, так і залишається у Польщі. Сполучені Штати вирішили призупинити військову підтримку й переглянути підходи до співпраці з нашої державою у цьому сенсі.
Українці, взаємодіючи зі США, звикли спиратися на традиційні, демократичні інструменти. Про це 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук, пояснивши, що з адміністрацією Трампа так не працює.
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Чому команда Трампа може змінити рішення
Тепер все зав'язано на особистих зв'язках з президентом США. Зустрічі з конгресменами, взаємодія з чиновниками Держдепу не матимуть такого впливу як безпосередня комунікація з Трампом.
Цікавий момент полягає в тому, що у всіх публікаціях про призупинення допомоги виглядає так, що рішення ухвалив один чиновник з Пентагону. Ні в Держдепі, ні в посольстві про це не знали. Ба більше, від коментарів утримується навіть американський президент.
Офіційна позиція Пентагону говорить про те, що від допомоги Україні не відмовилися, а лише хочуть переглянути запаси, які у них є, провести аудит. З боку все це виглядає як внутрішні інтриги всередині адміністрації Трампа.
Вони зараз "зондують" інформаційний простір, щоб перевірити, якою буде реакція Конгресу, суспільства. Якщо ситуація виявиться негативною, то в будь-який момент можуть відіграти все назад,
– сказав політолог.
Однак, це не означає, що США варто надалі розглядати як надійного партнера. Всі коливання з допомогою, її призупинення не дозволяють сподіватися на постійну підтримку Америки. Втім це типові підходи Дональда Трампа.
Нагадаємо, у Пентагоні пояснили рішення призупинити допомогу захистом національних інтересів США, адже країна має бути готова до будь-якої загрози. Там наголосили, що переглянуть підходи та нададуть Трампу перелік інструментів у контексті допомоги Україні.