США призупинили обмін даними про стратегічні ядерні сили з Росією

Сполучені Штати призупинили обмін даними з Кремлем про стратегічні ядерні сили. Це відбулось після того, як Росія заявила, що не передаватиме свої дані.

Високопоставлений чиновник Пентагону і речник Ради національної безпеки заявив, що 27 березня США мали з Росією взаємодію. Саме під час неї Кремль відмовився передати дані про свої ядерні сили, якими вони обмінюються раз на пів року, згідно з договором про контроль над ядерними озброєннями. Адже 21 лютого Владімір Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

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Чому США не передаватимуть Росії свої дані

Вчора (27 березня 2023 року – 24 Канал) ми мали подальшу взаємодію з Росією, наполягаючи на тому, що до кінця місяця має відбутися обмін даними, який відбувається кожні шість місяців, згідно з договором,

– заявив помічник міністра оборони з питань космічної політики Джон Пламб.

На слуханнях у підкомітеті Палати представників з питань збройних сил Конгресу США він також розповів, що Росія відповіла, що не буде надавати цю інформацію.

"І тому, як дипломатичний контрзахід, Сполучені Штати не будуть надавати інформацію у відповідь", – заявив Пламб.

Яку позицію зайняли США

Джон Пламб запевнив, Сполучені Штати продовжать вивчати, які дипломатичні контрзаходи є доречними.

Що ми намагаємося зробити, так це збалансувати реакцію на безвідповідальну поведінку Росії, та продовжувати демонструвати, якими, на нашу думку, мають бути дії відповідальної ядерної держави,

– пояснив посадовець.

За його словами, рішення не надавати дані у відповідь на дії Росії є "законним контрзаходом, спрямованим на те, щоб заохотити Росію повернутися до дотримання договору".

Речник Ради національної безпеки США зазначив, що:

відмова Росії обмінятися цими даними, буде ще одним порушенням договору, що додасться до вже наявних порушень;

США в інтересах стратегічної стабільності надалі сприятимуть публічній прозорості щодо рівнів їхніх ядерних сил та їхнього розміщення.

Росія призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння