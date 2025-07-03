Паніка зайва: політолог спростував маніпуляції про зупинку передачі зброї від США

Пентагон на декілька місяців призупинив постачання Україні деяких видів озброєння та боєприпасів. Це може мати негативні наслідки, проте, ймовірно, не критично для нашої держави.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Вадим Денисенко, зазначивши, що це рішення могло бути прийнято через ситуацію, яка виникла із безпекою в Україні та на Близькому Сході. США вирішили перевірити кількість власного озброєння, яке лежить на складах.

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Чому США призупинили постачання зброї

Вадим Денисенко підкреслив, що вже не перший рік тривають дискусії щодо того, що американський ВПК не справляється із тими завданнями, які були поставлені, зважаючи на початок російсько-української війни.

Поки говорити, що відбувається щось надзвичайно погане не можна. Станом на зараз, наскільки я розумію, по найбільш критичних для нас видах допомоги, яка мала б надходити від Пентагону, вона і далі триватиме,

– сказав політолог.

На його думку, загострення цієї ситуації у медіа є безпідставним, адже створює "перед панічні настрої в багатьох українців".

Важливо! Вашингтон тимчасово зупинив постачання зброї Україні, зокрема критичних ракет для систем ППО Patriot, аргументуючи це необхідністю збереження оборонного потенціалу США. Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що першочергове завдання – гарантувати власну безпеку, бути готовими до захисту та стримування загроз. У приклад він навів удари американських B-2 по іранських ядерних об'єктах як демонстрацію сили США.

Денисенко зауважив, що між Україною та Сполученими Штатами Америки триває розмова, зокрема, які види озброєння насправді призупиняє постачати Пентагон, коли це може бути відновлено та як це можна замінити, купивши в інших країнах. Проте на це США мають дати дозвіл.

Він додав, що, попри складність ситуації, не варто панікувати, адже деталі інформації про призупинення військової допомоги США будуть ще уточнюватись.