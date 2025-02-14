США не готові говорити про НАТО, – Зеленський про позицію Трампа щодо вступу України

Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати не готові проводити дискусії що вступу України в НАТО. Якщо партнери будуть і надалі притримуватись такої позиції, наша країна повинна отримати відповідну допомогу.

Про це передає 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

Дивіться також Ми там впевненіші, ніж були, – Зеленський про ситуацію на Покровському напрямку

США не готові говорити про НАТО

Президент зазначив, що Вашингтон вважає, що конституційно зафіксований шлях України до Альянсу є головним чинником окупації росіянами російських територій.

США та президент Трамп не готові говорити про НАТО, вони відкрито про це говорять,

– наголосив він.

Зеленський додав, що Україна готова спілкуватись про все з партнерами, що зупинити російсько-українську війну. Тут мовиться і про вступ нашої країни в НАТО через гарантії безпеки.

Вступ нашої країни був би найдешевшим варіантом для всіх країн – наявність армії НАТО, яку б підтримали усі союзники.

Якщо ми не в НАТО або поки не в НАТО, це говорить про те, що ми маємо захистити себе армією, яка це зробити спроможна. Це відповідна зброя НАТО та кількість українських воїнів (армія у 1,5 мільйони),

– сказав президент.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров наполягає на прагненні України стати членом НАТО попри позицію США. Крім того, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що такий варіант не виключений.