Війна в Україні відкрила "скриньку Пандори": чому США все ж погодили продаж зброї
- США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги, однак це не є свідченням їхньої політики, яка спрямована на поразку Росії.
- Аби мати все потрібне озброєння, Україна повинна рухатись по двох паралельних треках, вважає Олександр Антонюк.
США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на понад 300 мільйонів доларів. Такий крок Білого дому є продовженням політики виснаження Росії.
Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк, зауваживши, що Україні потрібно рухатись по двох паралельних треках, аби мати все необхідне озброєння.
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Яка політика США щодо України?
Антонюк зазначив, що розвідка США чітко визначає Росію як одну із загроз, як деструктивний елемент. Але є геополітика й певне бачення самого Дональда Трампа та загалом політичного істеблішменту.
За його словами, підтримка, яку США надають Україні, з одного боку – це політика виснаження Росії, але з іншого – це не є політикою поразки Кремля.
Тому, наголосив він, враховуючи сьогоднішні реалії, ми теж повинні виходити з іншою парадигмою. Тобто ми маємо не просто просити фінансової підтримки, а й можемо запропонувати модель спільного виробництва того чи іншого технологічного засобу.
Як приклад він навів дрони Magura, коли в обмін, наприклад, на якісь ракети чи інші БпЛА виробляти разом з США ці засоби для того, щоб контролювати не тільки Чорне море, а й Балтійське море та, можливо, проводити спецоперації в Тихоокеанському районі.
Оскільки наша війна відкрила великий кейс і, по суті, вже й "скриньку Пандори",
– сказав Антонюк.
Тобто, на його думку, ми повинні рухатись по двох паралельних треках. Йдеться і про програму ленд-лізу, фінансову підтримку Європейського Союзу, і про можливості придбати вже повну номенклатуру озброєння, яке нам потрібне.
По-друге, додав він, потрібні програми створення спільного ВПК з більшістю адекватних країн-членів НАТО.
Нагадаємо, 23 липня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати уклали угоду з Євросоюзом, за якою останній оплачуватиме 100% вартості озброєння, яке потім відправлятимуть до України.