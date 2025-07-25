Війна в Україні відкрила "скриньку Пандори": чому США все ж погодили продаж зброї

США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на понад 300 мільйонів доларів. Такий крок Білого дому є продовженням політики виснаження Росії.

Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк, зауваживши, що Україні потрібно рухатись по двох паралельних треках, аби мати все необхідне озброєння.

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Яка політика США щодо України?

Антонюк зазначив, що розвідка США чітко визначає Росію як одну із загроз, як деструктивний елемент. Але є геополітика й певне бачення самого Дональда Трампа та загалом політичного істеблішменту.

За його словами, підтримка, яку США надають Україні, з одного боку – це політика виснаження Росії, але з іншого – це не є політикою поразки Кремля.

Тому, наголосив він, враховуючи сьогоднішні реалії, ми теж повинні виходити з іншою парадигмою. Тобто ми маємо не просто просити фінансової підтримки, а й можемо запропонувати модель спільного виробництва того чи іншого технологічного засобу.

Як приклад він навів дрони Magura, коли в обмін, наприклад, на якісь ракети чи інші БпЛА виробляти разом з США ці засоби для того, щоб контролювати не тільки Чорне море, а й Балтійське море та, можливо, проводити спецоперації в Тихоокеанському районі.

Оскільки наша війна відкрила великий кейс і, по суті, вже й "скриньку Пандори",

– сказав Антонюк.

Тобто, на його думку, ми повинні рухатись по двох паралельних треках. Йдеться і про програму ленд-лізу, фінансову підтримку Європейського Союзу, і про можливості придбати вже повну номенклатуру озброєння, яке нам потрібне.

По-друге, додав він, потрібні програми створення спільного ВПК з більшістю адекватних країн-членів НАТО.

Нагадаємо, 23 липня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати уклали угоду з Євросоюзом, за якою останній оплачуватиме 100% вартості озброєння, яке потім відправлятимуть до України.