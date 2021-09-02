США продовжать надавати підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією

Штати й надалі підтримуватимуть судові реформи та боротьбу з корупцією в Україні. Зокрема мовиться про дорадчі програми з боку США.

Цю допомогу Штати пообіцяли як підтримку стратегічних ініціатив реформ. Відповідну інформацію оприлюднили у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та США.

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Україна пообіцяла реформувати судову систему

Мовиться про те, що Україна, спираючись на ухвалення законодавства про реформу судової системи, планує реформувати свій судовий сектор. Мовиться про реформи відповідно до найкращих міжнародних практик.

Окрім того, розбудовувати антикорупційну інфраструктуру для реалізації ініціатив, що захищають незалежність та покращують ефективність цих інституцій. Зокрема у:

викорененні корупції;

притягненні до відповідальності корумпованих осіб.

Ці кроки включають:

обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора відповідно до найкращих міжнародних практи;

ухвалення законодавства для захисту повноважень Директора Національного антикорупційного бюро України;

а також забезпечення прозорого та надійного процесу відбору наступника.

Допомога та дорадчі програми з боку Сполучених Штатів підтримують ці стратегічні ініціативи реформ,

– мовиться у повідомленні.

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