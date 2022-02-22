США продовжать надавати військову допомогу Україні, – Байден

Джо Байден заявив, що США продовжать підтримувати Україну на тлі загроз зі сторони Росії. З Вашингтона у Київ і надалі доставлятимуть військову допомогу.

Відповідну заяву американський президент зробив 22 лютого під час свого нового звернення щодо ситуації в Україні та навколо неї, повідомляє 24 канал.

Дізнайтеся більше США вводить санкції проти російських еліт, – Байден

США продовжать надавати Україні військову допомогу

Сполучені Штати продовжать надавати оборонну допомогу Україні,

– запевнив Байден.

Він додав, що Вашингтон також зміцнюватиме позиції союзників по Альянсу. Якщо Росія не виведе своїх бійців з Білорусі, то війська з Європи зміцнюватимуть сили в Естонії, Латвії та Литві.

Американський лідер також вкотре наголосив, що США не мають жодного бажання боротися з Росією. Однак хочуть, аби вона зрозуміла: Вашингтон і партнери захищатимуть кожен сантиметр території НАТО.

Звернення Байдена про Україну: дивіться відео

Військова допомога від США: коротко