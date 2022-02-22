США продовжать надавати військову допомогу Україні, – Байден
Джо Байден заявив, що США продовжать підтримувати Україну на тлі загроз зі сторони Росії. З Вашингтона у Київ і надалі доставлятимуть військову допомогу.
Відповідну заяву американський президент зробив 22 лютого під час свого нового звернення щодо ситуації в Україні та навколо неї, повідомляє 24 канал.
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США продовжать надавати Україні військову допомогу
Сполучені Штати продовжать надавати оборонну допомогу Україні,
– запевнив Байден.
Він додав, що Вашингтон також зміцнюватиме позиції союзників по Альянсу. Якщо Росія не виведе своїх бійців з Білорусі, то війська з Європи зміцнюватимуть сили в Естонії, Латвії та Литві.
Американський лідер також вкотре наголосив, що США не мають жодного бажання боротися з Росією. Однак хочуть, аби вона зрозуміла: Вашингтон і партнери захищатимуть кожен сантиметр території НАТО.
Звернення Байдена про Україну: дивіться відео
Військова допомога від США: коротко
- У Бориспіль 13 лютого прибула військова допомога зі США. Вантаж привезли на двох військових літаках. На борту були боєприпаси та заряди для гранатометів.
- 11 лютого секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна отримала від Сполучених Штатів вже 25 літаків з військовою допомогою.
- 9 лютого в Києві приземлилися 2 літаки з Вашингтона. Тоді міністр оборони Олексій Резніков жартував, що на летовищі "день відкритих дверей". Повітряні судна привезли 80 тонн боєприпасів, 80 тонн патронів.
- Крім того, США вже надали Збройним силам України набої до стрілецької зброї, бойові припаси для гранатометів, протитанкові ракетні комплекси тощо.