США продовжать стримування "Північного потоку-2", – Державний департамент

Російський "Газпром" 10 вересня повідомив про завершення будівництва "Північного потоку-2". Своєю чергою США заявили, що продовжуватимуть працювати над стримуванням політичного впливу газогону.

Про це під час форуму YES-Brainstorming поінформував cтарший радник з енергетичної безпеки Державного департаменту Сполучених Штатів Амос Хохштайн.

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США не припинять зусиль для впливу на "Північний потік-2". Ми будемо працювати, щоб газогін був зобов'язаний проводити ретельну процедуру сертифікації, а також, щоб повністю відповідав вимогам Четвертого енергопакету ЄС,

– сказав чиновник.

Водночас Амос Хохштайн переконаний, що зусилля Штатів по відстроченню будівництва російського газопроводу все ж дали свої результати.

Оцінка США – незмінна

"Нас від самого початку турбували не російська нафта чи газ, а її політичне використання в Європи, що ми неодноразово бачили, – продовжив він.

Для протидії цьому США допомогли забезпечити європейські країни зрідженим газом, щоб зменшити політичний вплив Росії.

Частково це вдалося – змогли побудувати LNG-термінали.

За будь-якого сценарію, наша оцінка "Північного потоку-2" залишається незмінною – це небезпечний проєкт, що загрожує європейським країнам,

– підсумував Амос Хохштайн.

"Північний потік-2": що відомо

Президент Володимир Зеленський висловив побоювання, що запуск "Північного потоку-2" може зумовити підвищення цін на газ для України.

Ангела Меркель 22 серпня прибула з офіційним візитом до Києва. Канцлерка закликала продовжити договір транзиту газу, який діє до 2024 року.

Вищий регіональний суд у Дюссельдорфі 25 серпня схвалив рішення про те, що російський трубопровід має стати незалежним від "Газпрому".

Видання Blomberg пише, що російський "Газпром" може вже з 1 жовтня розпочати транзит газу до Німеччини через "Північний потік-2".

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